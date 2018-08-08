Фото: Сообщество "Шпиль"
Рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Фотографии выложены в барнаульском сообществе "Шпиль". На них видно, как рядом с историческими зданиями туристического кластера возводят странный объект. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. В пресс-службе городской администрации пообещали дать развернутый комментарий по данному вопросу. При этом земля принадлежит компании "Мария-Ра".
По информации Amic.ru, напротив Демидовской площади, рядом с сереброплавильным заводом возводят автомойку. Она совершенно не вписывается в концепцию "возврат площади исторического облика" Барнаула, о которой ранее заявляли в мэрии краевой столицы.
Возведение объекта рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом вызвало критику у подписчиков сообщества.
"Я когда своим студентам рассказываю, что Демидовскую площадь прозвали уголком Петербурга, они смотрят на меня скептически. Тот вид, тот ансамбль, та линия уже утрачены. Когда от канцелярии идешь к площади, приходится переходить по разбитой тропинке через трамвайную линию и через стоянку машин пробираться к зданию на месте старой богадельни. Теперь еще будем обходить автомойку? Прекрасно", — написала в комментарии Оксана Степанова.
Отметим, что аналогичная ситуация возникла с возведением торгового павильона рядом с ЦУМом в самом центре Барнаула. Земля также принадлежала компании "Мария-Ра". Тогда градостроительный совет не одобрял проект, но это не помешало ООО "Центрум", директором которого был Александр Ракшин, возвести павильон, где сейчас находится несколько салонов связи и кофейня.
Комментарии
Там и была какая-то шиномонтажка.
И мойка