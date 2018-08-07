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Специалисты считают, что Земля может стать непригодной для жизни теплицей

, ИА "Амител"
Ученые прогнозируют среднее повышение температуры планеты на 4-5 градусов Цельсия

Фото: W-dog.ru

Средняя температура Земли может повыситься на 4-5 градусов Цельсия. Об этом заявила международная команда ученых. Специалисты считают, что вызванное человеком потепление спровоцирует ряд различных процессов, которые в дальнейшем разогреют атмосферу и превратят Землю в теплицу, из-за чего некоторые регионы станут непригодными для проживания. При этом, как пишет "Лента.ру", такое будущее ждет жителей Земли, даже если выбросы парниковых газов прекратятся.

Избежать этого можно, лишь создав естественные резервуары для хранения углерода через лесопосадки, занявшись сохранением почв и биоразнообразия, а также разработав новые технологии для поглощения углекислого газа из атмосферы.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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