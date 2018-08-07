Корпорация "Росатом" разработала и испытала активную зону для ядерных реакторов атомных подводных лодок. Изобретение позволяет не менять ядерное топливо.
"Завершена разработка, изготовление, и были проведены межведомственные испытания двух транспортных активных зон — оптимизированной активной зоны для АПЛ четвёртого поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля и уникальной в отечественной истории активной зоны с ресурсом на весь жизненный цикл корабля", — значится в сообщении "Росатома".
Как пояснил "РИА Новости" бывший главнокомандующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, создание "вечного" реактора играет большую роль в боеготовности подводных сил ВМФ, так как на перезарядку топлива уходит около двух месяцев.
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