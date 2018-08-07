Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, выступающий от лица "Радикальной партии", заявил о том, что украинская экономика рухнет в случае закрытия границ с Россией.
"Миллионы украинцев работают на территории Российской Федерации. И если завтра границы закроют, то как люди будут добираться до дома — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать?" — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, экономика страны и так находится в стагнации из-за политиков, а такое решение приведет к окончательному краху.
Комментарии
... значит, мы должны закрыть границу, чтобы у скакунов рассудок прояснился.