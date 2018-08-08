Фото: nsktv.ru
Портал Amic.ru продолжает пристально следить за ценовой ситуацией на топливном рынке в нашем регионе — средние цены на горючее продолжают держаться на уровне, установившемся в самом начале июня.
Как следует из данных, опубликованных Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса, в период с 29 июля по 5 августа бензин АИ-92 в крае в среднем продавался по 40,35 рубля за литр, 95-й бензин стоил 42,17 рубля, а стоимость литра летнего дизельного топлива составила 44,13 рубля.
Отметим, что такой ценник установился на горючее в Алтайском крае в самом начале июня. Таким образом, период стабилизации на розничном топливном рынке региона продолжается уже более двух месяцев.
Добавим, что ситуация с отсутствием резких скачков цен на ГСМ в указанный период была характерна для подавляющего большинства российских субъектов.
Что касается сибирских регионов, то в СФО также средние цены на горючее остаются в основном "замороженными".
С 29 июля по 5 августа лишь на 7 копеек подорожало дизельное топливо в Кузбассе. Кроме того, в Тыве на 50 копеек подешевел 92-й и 95-й бензин, а на 15 копеек в этом же регионе опустились цены на солярку.
Комментарии
Не, ну после того как население в сентябре в очередной раз окажет доверие ворам и жуликам, они же цены и поднимут....
очередное доказательство того, что законы экономики в Роиси не действует. Вся спекуляция делается вручную с позволения Пахана.