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Третий месяц стабильности: цены на бензин в Алтайском крае стоят на месте

, ИА "Амител"
Средний ценовой "рубеж" на топливо, установившийся в регионе в начале июня, остается прежним

Фото: nsktv.ru

Портал Amic.ru продолжает пристально следить за ценовой ситуацией на топливном рынке в нашем регионе — средние цены на горючее продолжают держаться на уровне, установившемся в самом начале июня.

Как следует из данных, опубликованных Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса, в период с 29 июля по 5 августа бензин АИ-92 в крае в среднем продавался по 40,35 рубля за литр, 95-й бензин стоил 42,17 рубля, а стоимость литра летнего дизельного топлива составила 44,13 рубля.

Отметим, что такой ценник установился на горючее в Алтайском крае в самом начале июня. Таким образом, период стабилизации на розничном топливном рынке региона продолжается уже более двух месяцев.

Добавим, что ситуация с отсутствием резких скачков цен на ГСМ в указанный период была характерна для подавляющего большинства российских субъектов.

Что касается сибирских регионов, то в СФО также средние цены на горючее остаются в основном "замороженными".

С 29 июля по 5 августа лишь на 7 копеек подорожало дизельное топливо в Кузбассе. Кроме того, в Тыве на 50 копеек подешевел 92-й и 95-й бензин, а на 15 копеек в этом же регионе опустились цены на солярку.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.08.2018 08:28
- гость -

Не, ну после того как население в сентябре в очередной раз окажет доверие ворам и жуликам, они же цены и поднимут....

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8.08.2018 09:11
- гость -

очередное доказательство того, что законы экономики в Роиси не действует. Вся спекуляция делается вручную с позволения Пахана.

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