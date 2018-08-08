Фото: forum.vgd.ru, Екатерина Смолихина/Amic.ru
О "барнаульском Ковше" слышал почти каждый горожанин. Кто-то помнит его еще "в свете сил", а кто-то застал уже заброшенный уголок города.
Первый (или старый) Речной вокзал располагался на пересечении улиц Пушкина и Промышленная, сейчас здесь остались лишь лестница и бетонное основание. Стоит отметить, что с каждым годом место становится менее узнаваемым. Сильный ураган, прошедший в конце июня в Барнауле, завалил лестницу деревьями, и, в конце концов, время не щадит никого.
Где-то в 30-х годах прошлого столетия из-за меняющегося русла реки Обь напротив старого речпорта начал появляться остров. И в последующие годы "Ковш" только уменьшался, несмотря на работы по углублению дна и строительство дамбы. В конце 50-х в районе ближе к элеватору был построен подвесной пешеходный мост. Соорудили его после того, как на реке перевернулся паром, погибло тогда почти 100 человек. Закрылся мост в 70-е годы, но опоры, на которых он стоял, можно увидеть и сейчас. В 1985 году был построен нынешний Речной вокзал, и старый речпорт ушел в прошлое.
Кроме всего прочего, на "Ковше" в конце улицы Льва Толстого можно увидеть здание первой городской электростанции 1918 года постройки. Оно является одним из уцелевших образцов промышленной архитектуры начала XX века.
Не так давно архитектор Александр Деринг посвятил целый пост городскому элеватору, назвав его "барнаульским замком". И для его созерцания впору сделать благоустроенную площадку на "Ковше", отмечает Деринг в Facebook.
А как выглядит сейчас некогда популярное место, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
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