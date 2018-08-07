Судья немецкого города Фрайбург вынес приговоры семейной паре, торговавшей собственным сыном. 39-летняя женщина вместе с 48-летним сожителем, ранее отбывавшим наказание за педофилию, в течение нескольких лет продавала своего сына педофилам через интернет. Дама получила 12,5 лет, а ее избранник 12.
Как пишет "РИА Новости", судебное разбирательство длилось год. Осужденные и сами многократно насиловали ребенка, и продавали его мужчинам. Клиентов они находили через интернет. Среди них были и иностранцы, например, граждане Испании и Швейцарии. Некоторым из них правосудия избежать не удалось — шестеро оказались на скамье подсудимых вместе с родителями мальчика. Последним предъявили обвинение по 60 эпизодам, к которым также отнесли торговлю видео и фотографиями совершенных в отношении мальчика преступлений, а также изнасилование трехлетнего ребенка. Пара свою вину признала.
Сейчас мальчику 10, он живет в приемной семье. Следственная группа выяснила, что представители школы, в которой учился ребенок, не раз обращались в органы опеки, говоря о возможном семейном насилии, но это игнорировали. Также никто не обращал внимания на то, что ранее осужденный педофил проживает под одной крышей с малолетним.
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