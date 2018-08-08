По итогам первых шести месяцев 2018 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 100,9% в сравнении с первым полугодием 2017-го. Между тем данный темп прироста стал одним из самых незначительных в Сибирском федеральном округе.
Наибольших успехов в росте промпроизводства, как следует из цифр Новосибирскстата, достигла Бурятия — 119,5% по отношению к первым шести месяцам 2017 года. Далее расположились Красноярский край (107,3%) и Новосибирская область (105,4%).
Все остальные регионы оказались не столь продуктивными: рост ИПП здесь составил от 4,3% (Республика Алтай) до 0,9% (Алтайский и Забайкальский края). При этом две территории и вовсе ушли в "минус". Речь идет об Омской области (- 0,8%) и Иркутской области (- 1,6%).
По последним данным, в I полугодии 2018 года в Сибирском федеральном округе увеличение производства промышленной продукции составило 4,2% к уровню I полугодия 2017 года.
Комментарии
Главного художника и сказочника с помощниками убрали и сразу рост прекратился. А то ежемесячно, да ежегодно показатели выше всей Сибири и Российской Федерации. Раньше смешно было. Сейчас горькую правду открыли.