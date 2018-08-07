Известный российский мультипликатор и художник Аркадий Шер 7 августа ушел из жизни в возрасте 84 лет. Такая информация появилась на сайте Союза кинематографистов России.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера",- соболезнуют в Союзе.
Напомним, что Аркадий Шер работал на киностудии "Союзмультфильм" с 1959 года. Он был автором персонажей мультфильмов "Каникулы в Простоквашино", "Переменка № 2", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Приключения Васи Куролесова", "Бал цветов" и многих других.
Комментарии