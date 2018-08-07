Защитники трех сестер, которых обвиняют в убийстве их отца — Михаила Хачатуряна, обжаловали их арест. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Алексея Липцера, одного из адвокатов девушек. Защита просит изменить девушкам меру пресечения на домашний арест. Сейчас жалобы поданы, и адвокаты надеются, что их рассмотрят в течение двух-трех недель. В апелляционной жалобе Липцер просит учесть хорошую успеваемость одной из сестер, положительную характеристику от соседей и содействие проведению предварительного следствия.
Напомним, что обвинение в убийстве 57-летнего отца предъявлено трем его дочерям 17, 18 и 19 лет. Девушки свою вину признали и пояснили, что сделали это из-за издевательств родителя.
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