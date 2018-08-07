Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый проект бюджета на 2019 год должен быть в первую очередь направлен на реализацию майского указа президента.
"В новом бюджетном цикле мы, прежде всего, должны сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, которые сформулированы в майском указе президента, предусмотреть все необходимые для этого средства", — прокомментировал Дмитрий Медведев "РИА Новости".
Напомним, что в майский указ вошли такие пункты, как рост численности населения РФ, повышение продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий семей ежегодно, ускорение технологического развития и многое другое.
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