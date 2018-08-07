Российский актер Дмитрий Харатьян на крымском форуме "Таврида" рассказал, что съемки сериала "Гардемарины" стартуют уже 21 августа. Как пишет "Газета.ру", фильм получил поддержку Минкульта. События новой его части развернутся в 1787 году во время русско-турецкой войны. Снимать будут в Переславле-Залесском, Крыму и Севастополе.
Зрители увидят как новых героев в исполнении молодых актеров, так и полюбившихся артистов, среди которых будет Александр Домогаров, который уже принял предложение принять участие в продолжении культового сериала.
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