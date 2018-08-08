Фото: kleushka.ru
Барнаул вошел в рейтинг городов по количеству купленных кошек, а по так называемому индексу популярности этих питомцев краевая столица и вовсе является общефедеральным фаворитом. Такие выводы следуют из статистики, подготовленной экспертами Avito ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.
Как сообщает пресс-офис Avito, с начала 2017 года россияне купили около 530 000 кошек, что на 13% больше, чем было продано собак за тот же период.
В рейтинге поисковых запросов на Avito коты также обошли собак на целых три позиции.
При этом Барнаул занял 14-е место по числу сделок купли-продажи кошек и вошел в тройку лидеров по индексу их популярности – это отношение числа покупок кошек к числу покупок собак.
Среди пород кошек, вызывающих наибольший интерес у барнаульцев, оказались шотландцы, британцы, канадские сфинксы, мейн-куны и бенгальцы.
Что касается средней цены на кошку в Барнауле, то в июле она составила 747 рублей.
Рейтинг городов по числу покупок кошек на Avito:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Краснодар
- Челябинск
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Воронеж
- Казань
- Самара
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Барнаул
- Красноярск
- Волгоград
- Омск
- Саратов
- Тюмень
- Ульяновск
- Ижевск
- Иркутск
- Тольятти
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