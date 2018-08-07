Министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк рассказал о необходимости появления в Турции своего космического агентства. Как пишет ТАСС, новое ведомство поможет развитию международных связей в сфере космических технологий, и отлагательства это не терпит: власти страны намерены создать агентство до конца 2018 года.
"Космическое агентство Турции сформирует систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики с учетом национальных интересов республики. Первоначальной целью агентства станет регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр. Мы придаем особое значение развитию космической отрасли, формированию научной платформы для космических разработок и увеличению числа кадров. Космическое агентство будет отвечать за определение принципов развития и разработку стратегии продвижения космической сферы Турции", — отмечает министр.
Собственную программу подготовки астронавтов Турция планирует запустить после 2023 года.
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