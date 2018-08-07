Резонансной стала история 16-летней Юлии, видео задержания которой попало в Сеть. История эта случилась в Астрахани. Девушка на одной из улиц катала на лошади детей. Животное сходило в туалет, и хозяйка начала за ним прибирать. В этот момент мимо проезжал отряд ППС, и полицейские решили Юлию задержать. Несмотря на уговоры хозяйки лошади этого не делать, на уверения, что она все уберет, на объяснения того, что ей еще нет 18 лет и без родителей она никуда не поедет, защитники правопорядка заставили несовершеннолетнюю сесть к ним в машину насильно: судя по видео (на нашем сайте представлена неполная его версия), ей заламывали руки, а еще тянули ее за волосы и били дверью по ноге.
Все это сняли очевидцы, которые и поспешили выложить видео. Как позже пояснили в УМВД региона, девочку задержали не из-за навоза, а потому что она осуществляла перевозки детей на лошади без соответствующих документов. Кроме того, как прокомментировали правоохранители "Вести.ру", Юлия оказала сопротивление во время задержания: оторвала погон, пуговицы, нагрудный знак и даже видеорегистратор.
На Юлию составили административный протокол по факту мелкого хулиганства, передали его в районную комиссию по делам несовершеннолетних, а ее отпустили домой. Правда, героиню ролика еще ждет проверка по факту применения насилия в адрес полицейских.
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