Несмотря на просьбы банковских работников не сообщать неизвестным лицам данные своей карты, а также подключать ее к чужим мобильным банкам, с удивительной периодичностью разные люди попадаются на одну и ту же схему обмана. Именно это случилось с одной жительницей Славгорода. Она разместила объявление о продаже дома, и через какое-то время ей позвонила покупательница, якобы живущая в Барнауле. Аферистка сразу предложила перевести залог в 100 тыс. рублей, а далее началась классическая схема.
Как сообщили в краевом управлении МВД, продавца попросили сообщить данные своей карты, после чего направили к ближайшему банкомату, где под диктовку рассказали, что ей нужно делать, чтобы задаток пришел. Только деньги на ее счету так и не появились, а напротив, с него пропали — через какое-то время у нее списали 149 тыс. рублей. Мобильный телефон "покупательницы" оказался отключен, номер, кстати, зарегистрирован в Самаре. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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