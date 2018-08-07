Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин планирует заняться правовым просвещением молодежи. Свое намерение он объясняет увеличением в регионе количества возбуждаемых уголовных дел за картинки и посты в социальных сетях.
"Не думаю, что Алтайский край самый экстремистский регион в Сибири. Видимо, речь идет о реальной работе следственных органов, которые стали уделять этой области больше внимания. По большому счету люди, которые привлекаются, сами виноваты, размещая подобные материалы, не давая себе отчета в том, что они могут привлекаться к ответственности за такие публикации. Это низкая правовая культура молодежи", — цитирует "ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ" слова омбудсмена.
Кроме того, Ларин обратился в правительство края, предложив разработать комплексный документ, который объединит работу органов власти и общественности и поможет в вопросе правового просвещения населения.
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