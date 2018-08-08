Студия Warner Bros и компания DC Entertainment приступили к работе над экранизацией истории о популярном персонаже комиксов Супергёрл, которая является двоюродной сестрой Супермена.
Как пишет ТАСС, сейчас студии занимаются разработкой сценария, а пишет его Орен Узил, работавший над "Парадокс Кловерфилда" и "Мачо и ботан 2". Продюсера для фильма пока не нашли.
Появится ли в этой истории Супермен и кто исполнит его роль, держат в секрете.
Напомним, что персонаж Супергёрл впервые появился в комиксе "Супермен" в 1958 году. Девушка также обладает мощными способностями и огромной силой, как и ее брат.
Комментарии