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Компания Reebok выпустила просто "космический" бюстгальтер

, ИА "Амител"
Новинка изготовлена из материалов, применяемых в NASA

Фото: Reebok

Компания Reebok представила особый бюстгальтер PureMove, предназначенный для занятий фитнесом. Его "фишка" заключается в том, что сделан он из материалов, применяемых в NASA, а если простыми словами, из ткани для скафандров. Как сообщает Life, "космическое" белье изготовлено из семи кусочков ткани, сшитых особыми швами, снижающими трение. Кроме того, бюстгальтер имеет гелевый наполнитель, который также используется в экипировке космонавтов. 

Новинка, по задумке создателей, поддерживает мышцы спортсмена и снижает риск получения травмы. В Reebok оценили PureMove в 60 долларов. Будет ли такая модель стоить в России дороже, пока неизвестно.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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