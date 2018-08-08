В Минэкономразвития остались недовольны правилами хранения данных клиентов интернет-компаний по закону Яровой.
Как пишут "Ведомости", представитеи ведосмства посовещались с предатсвителями IT-отрасли и решили, что предложенные Минкомсвязью правила противоречат законодательств. Кроме того это нововведения требуют больших финансовых затрат на приобретение оборудования, а среди требований есть и вовсе невыполнимые задачи.
Напомним, что закон о хранении данных пользователей операторов связи и интернет-компаний вступил в силу 1 июля 2018 года.
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