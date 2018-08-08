На западе Румынии около города Сынтана в уезде Арад нашли древнюю крепость, которая по своим размерам превосходит легендарную Трою. Раскопками занимались румынские и немецкие археологи, работы они вели с 2009 года. Правда, как пишет "Российская газета", оценить масштабы открытия исследователи смогли только сейчас — площадь крепости занимает почти 90 гектаров, а вот Троя "ютилась" на 29 гектарах.
Крепость была хорошо защищена глубоким рвом глубиной 4 метра и земляной насыпью в 20 метров. Стены сделаны из дерева и глины, а внутри находятся руины дворца, его длина 100 метров, а ширина 40 метров. Зачем именно в этом месте располагалось такое масштабное строение, ученым пока не ясно. Хотя они предположили, что его возвели в XIV веке до нашей эры, то есть около 3400 лет назад.
Находку предложити превратить в музей под открытым небом.
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