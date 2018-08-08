"Роснефть" обошла "Сбербанк" и по котировкам на Московской бирже стала самой дорогой компанией России. Как поясняет РБК, ее акций на 7 августа прибавили в цене почти 2%. Стоимость обыкновенной акции составила 427,9 рубля, а вот общая рыночная капитализация "Роснефти" равна 4 трлн 534 млрд рублей.
"Сбербанк" с рыночной капитализацией в 4 трлн 532 млрд рублей занял почетное второе место. Стоимость его обыкновенных акций составляет 201,79 рублей.
Повышение важности акций "Роснефти" специалисты связывают с публикацией представителями компании позитивной финансовой отчетности. Компания заявила о четырехкратном росте чистой прибыли — до 309 млрд рублей, рассказала о восстановлении добычи до уровня начала сделки с ОПЕК и обратном выкупе акций на сумму $2 млрд.
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