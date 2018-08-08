В Украине вслед за отменой железнодорожного сообщения с Россией заговорили и о прекращении прямого автобусного сообщения. Такую идею озвучил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.
"Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма. Россия захватила часть наших территорий, у нас война. Ничего хорошего от оккупанта мы не ждем", — приводит цитату политика "Лента.ру".
Гданов считает, что отмена автобусного сообщения обезопасит граждан Украины и всю территорию государства. Что будет с гражданами страны, работающими в России и как они будут добираться домой, чиновник не уточнил.
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