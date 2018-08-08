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Дворец зрелищ и спорта в Барнауле временно закрыли по решению суда

, ИА "Амител"
Такое постановление было вынесено 7 августа

Фото: yandex.ru

Эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа.

На дверях здания региональным управлением Федеральной службы судебных приставов в связи с этим было размещено уведомление о том, что с утра 8 августа данное решение суда будет воплощено в жизнь.

Таким образом, временно приостанавливается эксплуатация помещений Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова", базирующихся по адресу: проспект Социалистический, 93.

Напомним, что истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова".

Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности.

В карточке по данному делу, размещенной на сайте Железнодорожного суда, также указывается, что в конце июля в рамках делопроизводства была назначена экспертиза.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.08.2018 09:07
Грантштейн

Давно пора разобраться с этим сараем. В центре города такая развалина.
Внутри еще хуже.

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8.08.2018 09:19
- гость -

Давно пора разобраться с этим сараем. В центре города такая развалина.
Внутри еще хуже.
______
Сейчас тебя родители детей которые там в секциях занимались тапками закидают, они в б22 такой вой вчера устроили....

0  0
8.08.2018 09:39
- гость -

Там детям опасно находиться, разруха...

0  0
8.08.2018 10:01
Грантштейн

8.08.2018 09:19
- гость -
У понимаю, секции и прочее... Но эти яжематери не понимают, что там джопа полнейшая? Ну все же были в этом ДС. Здание 66 года постройки. Все всё видели. Убожество, нищета, антисанитария, опасность для жизни и здоровья. Ну, это же стыдно просто.

0  0
8.08.2018 10:02
умник

давно пора закрыть , всё разваливается, на трибунах табуретки с 70-х годов

0  0
8.08.2018 10:08
- гость -


8.08.2018 10:01
Грантштейн
Всё это, конечно, так, но то, что сейчас строится по городу таджикстроем из г..на и палок - не лучше, а хуже.

0  0
8.08.2018 10:13
Юлия

Все такие умные, смотрю собрались. Закрыть, а детям, что делать? Их просто выкинули на улицу. ДС по безопасности превзойдет любой ТЦ, постоянно открыто три выхода в разные стороны, а что и случись здание строили по ГОСТу , все из бетона , а не как сейчас не понятно из чего. Просто кому-то очень нужно его закрыть. И все что предписывали устранить, устранили.

0  0
8.08.2018 10:24
умник

8.08.2018 10:13
Юлия

здание 66 года постройки за это время ни разу не капиталилось, это о многом говорит. то что он безопасный вы откуда знаете? + внешне портит вид города, лучше его снести и построить торговый центр, всё равно ни хоккей , ни футбол у нас в крае никому не нужен.

0  0
8.08.2018 10:39
Грантштейн

8.08.2018 10:13
Юлия
Ещё одна яжемать? Как же вы ограничены...
Вы не понимаете, что вашему ребенку элементарно кусок обивки потолка этого ДС может прилететь? Вы видели где там дети занимаются? Я видел.

0  0
8.08.2018 10:55
lawyer

На прошлой неделе Динамо на кубок России по футболу играло и на ютубе была прямая трансляция матча. Видимо, какие-то букмекеры принимали ставки на него, потому что зрителей было несколько тыс. человек, со всех регионов. И как же они удивлялись в чате, кто со смехом, кто с горечью, что есть ещё такие допотопные стадионы.))) Многие просто не верили. И у нас по всем делам так обстоит, край - забытый уголок, финансируемый по самым минимальным нормам, лишь бы не бузили.

0  0
8.08.2018 11:09
- гость -

Закрыть, а детям, что делать? Их просто выкинули на улицу.
эт вы правы в правидном негодовании!
лучше мертвые но в здании... чем живые но на улице!
ишь чё удумали ДС закрыть

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8.08.2018 11:23
Юлия

Умник, Грантштейн
Знаю, т.к нахожусь там почти каждый день, на 90% устранили все, что было. Вот именно амстронг их смущает, уж лучше амстронг, чем не понятно что. Это не единственный ДС в нашей стране 1966г постройки , такой же в Прокопьевске, в Томске . В Прокопьевске то же хотели закрыть, но отстояли родители, после вмешательства департамента спорта Москвы и деньги на ремонт нашлись и дети занимаются. Вы думаете мы враги своим детям. да нет же , мы просто хотим , чтоб на эту ситуацию обратили внимание, либо достроили ДС на Сибирском ( стройка ведется с 2011г)т, либо этот передали городу и отремонтировали, а не просто выкинули детей на улицу. Мы вкладываем много времени , средств в занятия хоккеем, а теперь что?

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