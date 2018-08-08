Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Работы по электроснабжению новой набережной Оби завершила Барнаульская сетевая компания, сообщили в пресс-службе БСК.
Специалистами были проложены силовые кабели и установлены распределительные электрощиты для подключения торговых и развлекательных объектов.
"Всего на набережной было установлено четыре щита, общая мощность которых составляет 200 киловатт. Стоит отметить, что подстанция, от которой присоединяли объект, находится в Нагорном парке. Несмотря на ее отдаленность, специалисты БСК с помощью метода горизонтально направленного бурения проложили в траншеи питающие кабели к щитовым. Это позволило провести все работы незамеченными для окружающих и полностью сохранить благоустройство территории", — уточняют в Барнаульской сетевой компании.
Сейчас присоединенной мощности хватит для того, чтобы без ограничений проводить на набережной массовые мероприятия, а также подключать инфраструктурные объекты.
Например, в минувшие выходные от установленного оборудования была подключена сцена для проведения городского фестиваля "Барнаул за рок", а также установлен шатер для торговли.
Комментарии