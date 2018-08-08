Барнаульское "Динамо" в матче второго тура чемпионата России по футболу в зоне "Восток" обыграло соперников из "Читы" со счетом 3:0. Стоит отметить, что в составе гостей в стартовом составе вышли воспитанники "Динамо" — вратарь Даниил Гавиловский и полузащитник Евгений Щербаков, сказано на сайте "бело-голубых".
В начале первого тайма барнаульские футболисты выглядели предпочтительнее. Два острых момента были у нападающего Максима Аксенова: в первом он пробил головой после отличной подачи с фланга в руки вратарю, во втором Даниил Гавиловский отбил удар по мячу из-за пределов штрафной, который летел под перекладину. С третьего раза на 15-й минуте Максим Аксенов все же реализовал момент, и "Динамо-Барнаул" повело в счете.
Со стороны соперников был ряд хороших подходов к воротам хозяев поля, один из которых нейтрализовал вратарь Богдан Карюкин, "потащив" мяч из нижнего дальнего угла ворот. В целом, алтайские футболисты выглядели предпочтительнее на протяжении всего первого тайма, что вылилось еще в один гол на 24-й минуте с пенальти, четко реализованного Константином Погребаном. В этом случае стоит отметить и действия Тимура Дильмухаметова, который вошел в штрафную и был сбит защитником "Читы" Кириллом Сахно. Последний, кстати, в этом эпизоде был наказан желтой карточкой.
Второй тайм выдался более спокойным. Динамовцы держали мяч, стараясь не рисковать, а футболисты "Читы" прибавили в активности, чтобы отыграться. Особенно выделялся Евгений Щербаков, которому есть что доказывать барнаульским болельщикам. В составе "Динамо-Барнаул" можно во втором тайме выделить Ивана Житникова: его опасный дальний удар из-за пределов штрафной привел в восторг болельщиков. Окончательный счет установил Владимир Завьялов в компенсированное время ко второму тайму.
Следующие игры барнаульцы сыграют в гостях — в Новосибирске с "Сибирью-2" (15 августа) и в Томске с "Сахалином" (18 августа).
Комментарии
Такой аншлаг на стадионе, судя по фото был)