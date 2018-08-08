Фото: 22.mchs.gov.ru
Автомобиль загорелся в ночь на среду, 8 августа, в Октябрьском районе Барнаула, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. По предварительным данным, ЧП случилось в результате поджога.
Данные о возгорании поступили в 03:47. Ликвидировать пожар удалось в 03:57. В экстренном ведомстве порталу Amic.ru уточнили, что ЧП случилось на улице Цеховой, горел Hyundai Solaris 2012 года выпуска.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Автомобиль выгорел почти полностью.
"На тушение автомобиля привлекалось три единицы техники и 10 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.
В результате пожара никто не пострадал.
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