Кандидат в губернаторы Алтайского края Владимир Семенов и алтайский автоэксперт Александр Михельсон провели тест-драйв пикапа Isuzu D-Max. О том, как это было, какие качества авто особо оценили два водителя со стажем, смотрите на видео.
Напомним, что выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября. Для участия в них зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Семенов (ЛДПР), Виктор Томенко ("Единая Россия"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста").
Комментарии
Мда... Откуда деньги на внедорожник?
8.08.2018 10:36
Кум
врио губера не лижет, как ты, вот и деньги
Владимир Семенов, 50 лет, ЛДПР
Доход: 3,8 млн.
Доход супруги: 4,5 млн.
Имущество: земельный участок (1000 кв.м.), квартира (53,2 кв.м.), жилой дом (193,2 кв.м.)
Транспорт: автомобили Toyota Land Cruiser 150, Subaru Tribeca
Деталь: до избрания в АКЗС был депутатом Госдумы. Считается, что сотрудничал по ряду бизнес-проектов с предпринимателем Анатолием Банных, который официально считается пропавшим без вести после крушение вертолета на Телецком озере.
А больше делать то нечего, чем внедорожник тестировать, лучше бы для края что нибудь сделал
Откуда миллионы то?
а вы че все думаете что остальные кандидаты на уазиках катаются, ну увлекается человек охотой и тд, молодец. вопрос в том, что он сможет сделать для края в случае его избрания...
8.08.2018 10:49
Мила
Вы правы! Например как Томенко слился в экстазе с ЕР и поддержал повышение пенсионного возраста!