Число банкротов-физлиц в Алтайском крае с начала года выросло на 63%

В 2018 году в Алтайском крае резко выросло количество заявлений о банкротстве физических лиц. По этому показателю регион занял 4-е место в СФО. Эксперты считают, что резкое увеличение числа граждан, признанных несостоятельными, связано с повышением закредитованности населения, а также с тем, что о возможности личного банкротства узнает все большее количество человек.
В первом полугодии арбитражные суды восьми регионов Сибири признали банкротами более 2 тыс. физических и 595 юридических лиц. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, пишет "Коммерсант". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число личных банкротов выросло на 47%, а компаний — на 5%.
По количеству банкротов лидирует Новосибирская область, где несостоятельными признаны 530 физических (+32% к аналогичному периоду прошлого года) и 180 юридических лиц (+8%). Следом идет Омская область, где количество банкротов выросло вдвое — до 514, а число признанных несостоятельными юрлиц сократилось на треть — до 58. На третьем месте оказался Красноярский край, где под банкротство попали 350 граждан (+85%) и 94 компании (+21%). Далее — Алтайский край, где банкротами стали 249 жителей (+63%) и 87 организаций (+28%). В Томской области процедура банкротства введена в отношении 154 физических (+77%) и 55 юридических лиц (+10%), в Хакасии — в отношении 42 граждан (+24%) и 23 компаний (+64%).
Рост числа банкротов наблюдается во всех регионах Западной Сибири, за исключением Кемеровской области и Республики Алтай. Так, в Кузбассе банкротами признаны 237 физлиц (–22%) и 92 юридических лица (–19%), а в Республике Алтай — восемь граждан (–11%) и шесть юрлиц (–33%).
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В Сибири растет не только количество вынесенных судами решений о признании должников банкротами, но и число новых заявлений о несостоятельности в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей.
"Рост числа заявлений о банкротстве вполне логичен. Ситуация в экономике, мягко говоря, не улучшается, а потому и о своей несостоятельности заявляет все больше граждан и компаний. Кроме того, требование банкротства все чаще используется как инструмент принудительного исполнения решений суда. Особенно если должник не настолько наивен, чтобы продолжать гонять деньги по своим расчетным счетам, и прячет доходы от кредиторов", — рассуждает юрист Кирилл Кузнецов.
На рост числа банкротств также влияют контролирующие и надзорные органы, создающие ненужные ограничения, в том числе судебные, в ведении бизнеса, говорит управляющий партнер в юрфирме "Ветров и партнеры" Виталий Ветров. Если ситуация и в дальнейшем будет складываться аналогичным образом, это приведет к ужесточению законодательства в сфере банкротства, считает он.
"Рост банкротов среди физлиц связан с увеличивающейся популярностью института банкротства. Жители Томска, Барнаула, Кемерово и Новокузнецка только начинают понимать, что это реальный способ выхода из кредитной кабалы",— говорит координатор проекта "За права заемщиков" регионального отделения ОНФ в Новосибирской области Антон Канунников. В то же время, по его словам, уровень знаний людей о своих правах очень низкий: "Стратегий у людей две. Первая — ничего не делать, прятаться от коллекторов, суда и приставов. Вторая — постоянная перекредитовка, когда одни кредиты гасятся другими".
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