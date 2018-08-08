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Арест на недвижимость юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко наложил Хамовнический суд Москвы в рамках бракоразводного процесса, передает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина. Юрист пояснил, что в данном случае речь идет об обеспечительном аресте, чтобы никто из супругов не смог ее продать до решения суда.
Также отмечается, что иск о разделе совместно нажитого имущества, поданный Еленой Степаненко, был зарегистрирован 4 июля. Представители Евгения Петросяна подали встречный иск к его супруге, в котором просят поделить имущество поровну.
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Сообщения о разводе Петросяна и Степаненко появились в прессе в самом начале августа.
Комментарии
на старости лет многие умом едут. а если любви не было, то и еще раньше. примеров тому - миллионы. не регистрируйте отношения никогда. будет добрая воля - сами отдадите част , а выживите из ума - тут уж ничего не поделаешь
Дамы и господа, а вас ещё не рвёт от джигарханянов-виталин и проч. и проч.? Нюхать чужие грязные трусы не надоело? СМи внаглую играют на самых низменных чувствах людей и поощряют их. Причём на удивление в последнее время вошло в моду публичное выставление напоказ своего нестиранного белья. Люди, считающие себя звёздами, в открытую рассказываю как, с кем и в каких позах изменяли своим супругам, а зрители с придыханием это слушают.Куда катимся?