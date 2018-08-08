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Дорога в небеса: как алтайские альпинисты покоряли и погибали на Эвересте

, ИА "Амител"
За историю алтайского альпинизма несколько человек попытались покорить главную гору планеты

Фото: из открытых источников

8 августа во всем мире отмечается Международный день альпинизма. В Алтайском крае он родился в 1914 году, когда уроженцы города Змеиногорска братья Михаил и Борис Троновы с четвёртой попытки первыми поднялись на самую северную вершину России – гору Белуха (4509 метров над уровнем моря). С тех пор алтайские спортсмены неоднократно взбирались на высочайшие точки планеты. Amic.ru вспоминает два случая, когда наши альпинисты покоряли Эверест.

Первые попытки

Первую попытку покорения высочайшей вершины мира альпинисты с Алтая предприняли также в начале 50-х годов прошлого века. В составе совместной советско-китайской экспедиции были барнаульские спортсмены-борцы, железнодорожники Варис Рахимов и Виктор Сибиряков. Именно они в составе группы советских альпинистов под руководством московского альпиниста Евгения Белецкого участвовали в советско-китайской экспедиции на Памир в сентябре 1956 года, когда совершили первовосхождения на вершины Восточного Памира. Высота, которую удалось покорить алтайским спортсменам, составляла 7500 метров над уровнем моря.

В том же году начались совместные с китайскими альпинистами восхождения на горы Тибета со стороны Китая. Рахимов и Сибиряков в этой группе – под первыми номерами. Восхождение на высочайшую вершину мира было запланировано на 1959 год. На подходах к Эвересту был разбит базовый лагерь, даже сделали заброску снаряжения. Но в Тибете разразилась гражданская война, которая помешала осуществить задуманное. Советские альпинисты были отозваны из группы, и о горе пришлось забыть на 30 лет.

Первый советский альпинист

В 1982 году уроженец Алтайского края Владимир Балыбердин, родившийся в селе Шпагино Заринского района, стал первым советским альпинистом, который сумел забраться на вершину Эвереста.

Владимир Балыбердин в связке с Эдуардом Мысловским поднялся на гору 4 мая 1982 года. Для ее штурма был выбран сложнейший нехоженый маршрут — по юго-западной стене. С 4 по 9 мая на вершине побывали одиннадцать советских спортсменов. О том, как это было, альпинисты рассказали в книге "Эверест-1982".

"Здесь начинаешь считать шаги, пытаясь пройти как можно больше до следующей остановки. Здесь замечаешь, как сильно замерзли руки и ноги, и стараешься интенсивнее шевелить пальцами. Ни в коем случае нельзя давать им потерять чувствительность. Сердце бешено колотится, легкие лихорадочно перекачивают огромные массы воздуха, пытаясь высосать из него редкие молекулы кислорода, а ты в этой чистейшей, разряженнейшей атмосфере движешься медленно, как сквозь густую, вязкую массу, опутанный невидимыми сетями и обвешанный гирями. В этом исключительно сухом воздухе организм теряет огромное количество влаги, но очень пить не хочется, потому что холодно. Организм незаметно обезвоживается до опасных пределов. Есть тоже не хочется: все равно нет кислорода для окисления пищи. Водяной пар при выдохе (без кислородной маски) превращается в кристаллики льда еще в гортани и оседает на ее стенках. Горло воспаляется так, что, глотая свою слюну, испытываешь жуткую боль, как будто глотаешь битое стекло. Одна мысль об этом вызывает панический страх, но и рефлекторное слюноотделение. И пытка продолжается", — пишет в книге "Эверест-82" Владимир Балыбердин.

В январе-феврале 1990 года Балыбердин непосредственно руководил одной из четырех групп советских альпинистов при зимнем восхождении на пик Победы. 7 октября 1991 года совершил повторное восхождение на вершину горы Эверест в качестве руководителя экспедиции Санкт-Петербургского кооператива "Альпинист". В 1992 году Балыбердин являлся руководителем российско-американской экспедиции на сложнейшую вершину K2 — Чогори. Таким образом, стал одним из немногих спортсменов, кто покорил три главные вершины Земли.

В ночь на 22 июля 1994 года Владимир Балыбердин трагически погиб в городе Санкт-Петербурге, попав на автомобиле под колеса грузового трейлера, выехавшего на красный свет на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы.

Смерть в горах

В 1997 году алтайские альпинисты вновь всерьез задумались о неприступном и опасном Эвересте. 7 мая 1997 года команда в составе Николая Шевченко, Ивана Плотникова, Александра Торощина, Владимира Тумялиса отправилась в Гималаи в честь 60-летия Алтайского края. Готовили экспедицию серьезно. Вначале планировали выехать в Гималаи девять мастеров спорта – весь цвет алтайского альпинизма. Но средства на это далекое путешествие нашлись только для четверых. Спонсорами экспедиции в непростой 1997 год выступили Алтайское отделение Западно-Сибирской железной дороги, газета "Алтайская правда", АО "АНИТИМ", АКБ "Элин-Банк".

Все экспедиционные грузы – снаряжение, палатки, месячный запас продуктов – несли на себе. Идти пришлось без кислородных аппаратов, в довольно быстром темпе. Не оставалось времени на акклиматизацию.

Трагедия разыгралась на завершающем этапе подъема. Владимир Тумялис из-за непогоды в горах остался в лагере, а трое спортсменов, Иван Плотников, Николай Шевченко и Александр Торощин, начали восхождение непосредственно на вершину. Не доходя до нее, Торощин повернул обратно. На скалах он погиб. Иван Плотников и Николай Шевченко не знали о случившемся. Они продолжили восхождение и в 18.30 7 мая сообщили по рации о том, что забрались на гору. Когда Иван Плотников и Николай Шевченко начали спускаться, то попали в штормовой ветер и сильный туман.

В тот же день радиостанция "Маяк" принесла на Алтай известие о гибели альпинистов. Тела наших земляков так и остались на Эвересте. В честь них рядом с бассейном "Обь" установлен памятник.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.08.2018 10:36
гость

Ради таких статей каждый день захожу на сайт Амика. Альпинистов поздравляю с праздником.

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8.08.2018 10:40
!

Вечная память всем в горах погибшим альпинистам!

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8.08.2018 11:14
- гость -

Зачем туда лезть? Я понимаю при коммунизме залезть, что бы глотнуть чистого воздуха, но сейчас то зачем?

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8.08.2018 11:23
гость

залезть, что бы глотнуть чистого воздуха,
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Чистого воздуха сейчас даже в горах не осталось.

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