Фото: скриншот видео Катунь 24
Сотрудники краевого управления Федеральной службы судебных приставов утром 8 августа начали опечатывать помещения Дворца зрелищ и спорта в Барнауле.
Видео, на котором запечатлена работа приставов, опубликовал телеканал "Катунь 24".
Напомним, что временную приостановку эксплуатации здания №93 на проспекте Социалистическом накануне санкционировал Железнодорожный районный суд Барнаула.
Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова".
Прокуратура требует закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности.
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