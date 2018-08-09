В этом году рынок жилищного кредитования оживился. Жители Барнаула все активнее и активнее берут ипотеку. Как отмечают специалисты, оживление на рынке кредитования объясняется снижением процентных ставок и увеличением сроков кредитования. По статистике ипотечного регулятора "Дом.рф" (экс-АИЖК), в июне 2018 года рынок поставил новый рекорд: по стране было выдано жилищных кредитов на сумму около 250 миллиардов рублей.
В СИБСОЦБАНКе также отметили рост объемов выданных ипотечных кредитов. По итогам семи месяцев общий объем выдачи жилищных кредитов в "СИБСОЦБАНК" ООО увеличился почти в 5 раз.
Самым популярным ипотечным продуктом в этом году стала программа рефинансирования. Основной рост произошел благодаря последовательному улучшению условий ипотечного кредитования и эффективной работе банка с ведущими застройщиками и агентствами недвижимости.
"На сегодняшний день ипотечные программы СИБСОЦБАНКа достаточно привлекательны на рынке жилищного кредитования, поскольку банк предлагает широкую линейку ипотечных продуктов, выгодную ставку по кредиту и возможность выбрать объект недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости", — прокомментировала Дорохина Елена, начальник отдела ипотечного кредитования "СИБСОЦБАНК" ООО.
"СИБСОЦБАНК"
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Российская Федерация,
Алтайский край,
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Комментарии
хватают эту атеку ротом и попом
русское авось "за 20-30 лет ничего не произойдет"
а потом чрез 10 лет банки пачками отбирают квартиры
неужели нет ума догадаться что за 30 лет всякое произойдет? потеря работы, трудоспособности, развод и прочее
а впрочем мне без разницы-чем больше у вас заберут тем больше у меня работы