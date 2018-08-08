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Жители села на Алтае бросились искать бутылку с долларами от "Орла и решки"

, ИА "Амител"
Выпуск, посвященный Республике Алтай, вышел в эфир 7 августа на канале "Пятница"

Жители села Майма в Республике Алтай после выпуска передачи "Орел и решка", который вышел 7 августа на телеканале "Пятница", начали массово искать спрятанную ведущими программы бутылку со 100 долларами.

Как следует из сообщений в социальных сетях, многие майминцы после выпуска бросились искать клад. В конце выпуска ведущие Клава Кока и актриса Маша Горбань по традиции спрятали в бутылке 100 долларов и дали инструкцию по ее поиску: "В селе Майма, возле Горно-Алтайска, есть недострой. Там я и спрятала подарок от нашей программы".

Передача вышла в эфир в 19.00. Сразу после этого жители Маймы и близлежащих населенных пунктов устремились к недостроенному зданию на поиски клада. Очевидцы опубликовали в интернете видео поисков и заметили, что Чуйский тракт оказался буквально загружен машинами.

Однако еще в 17.20 по местному времени жительница села со своим супругом, посмотревшие выпуск по времени Владивостока, нашли клад. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, однако позже страница оказалась закрытой.

Отметим, что ведущие передачи "Орел и решка" побывали в Горном Алтае, в частности, на горе Белуха, приняли ванну из крови оленя, а также посетили водопад Корбу.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.08.2018 11:38
- гость -

Однако еще в 17.20 по местному времени жительница села со своим супругом, посмотревшие выпуск по времени Владивостока, нашли клад.

Умница)

з.ы. Вспомнил передачку, в которой регионам РФ предлагалось своим голосованием вытянуть в финал своего земляка. Результат был уже известен по Владику..а жЫтели Алтайского края голосовать начали через несколько часов)

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8.08.2018 11:52
- гость -

выпуск отстойный, так горные еще не опускали. ведущими должны быть личности, а не инстаграмные модели человеке.

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8.08.2018 12:26
- гость -

Да какие инстограмные модели? зачуханные чушки, отмыли чуть подкрасили и отправил их с поросячим визгом красоты смотреть.
Две потасканые забулдыжки...

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