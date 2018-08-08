Жители села Майма в Республике Алтай после выпуска передачи "Орел и решка", который вышел 7 августа на телеканале "Пятница", начали массово искать спрятанную ведущими программы бутылку со 100 долларами.
Как следует из сообщений в социальных сетях, многие майминцы после выпуска бросились искать клад. В конце выпуска ведущие Клава Кока и актриса Маша Горбань по традиции спрятали в бутылке 100 долларов и дали инструкцию по ее поиску: "В селе Майма, возле Горно-Алтайска, есть недострой. Там я и спрятала подарок от нашей программы".
Передача вышла в эфир в 19.00. Сразу после этого жители Маймы и близлежащих населенных пунктов устремились к недостроенному зданию на поиски клада. Очевидцы опубликовали в интернете видео поисков и заметили, что Чуйский тракт оказался буквально загружен машинами.
Однако еще в 17.20 по местному времени жительница села со своим супругом, посмотревшие выпуск по времени Владивостока, нашли клад. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, однако позже страница оказалась закрытой.
Отметим, что ведущие передачи "Орел и решка" побывали в Горном Алтае, в частности, на горе Белуха, приняли ванну из крови оленя, а также посетили водопад Корбу.
Комментарии
Однако еще в 17.20 по местному времени жительница села со своим супругом, посмотревшие выпуск по времени Владивостока, нашли клад.
Умница)
з.ы. Вспомнил передачку, в которой регионам РФ предлагалось своим голосованием вытянуть в финал своего земляка. Результат был уже известен по Владику..а жЫтели Алтайского края голосовать начали через несколько часов)
выпуск отстойный, так горные еще не опускали. ведущими должны быть личности, а не инстаграмные модели человеке.
Да какие инстограмные модели? зачуханные чушки, отмыли чуть подкрасили и отправил их с поросячим визгом красоты смотреть.
Две потасканые забулдыжки...