Нехватка времени, стремление урезать калории и похудеть, отсутствие аппетита по утрам – самые распространенные из причин, по которым на сегодняшний день целых 15% россиян пренебрегают завтраком. Между тем диетологи бьют тревогу, утверждая, что пропуск одного из важнейших приемов пищи может отрицательно сказаться на состоянии организма. Ведь пропуская завтрак, человек не только съедает за обедом на 20% больше, но и чаще соблазняется в течение дня вредной, калорийной пищей. Чем же еще рискуют те, кто отказывается от утренней трапезы?

Проблемы со здоровьем. Исследования показали, что те, кто игнорирует утренний прием пищи, на 20% больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Причина кроется в том, что чрезмерно долгое пребывание без еды является стрессом для организма и влечет за собой гормональные изменения, являющиеся причиной болезней сердца и сосудов, а нерегулярные скачки глюкозы в организме могут приводить к диабету второго типа.

Исследования показали, что те, кто игнорирует утренний прием пищи, на 20% больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Причина кроется в том, что чрезмерно долгое пребывание без еды является стрессом для организма и влечет за собой гормональные изменения, являющиеся причиной болезней сердца и сосудов, а нерегулярные скачки глюкозы в организме могут приводить к диабету второго типа. Замедление обмена веществ и лишний вес. Многие люди не завтракают, чтобы похудеть, однако тем самым только провоцируют набор лишнего веса: доказано, что голодание вынуждает определенные участки мозга выбирать высококалорийную пищу, а тело – экономить энергию, замедляя метаболизм. Организм устроен так, что обязательно компенсирует голодное утро во второй половине дня, потребовав чего-нибудь вкусненького.

Многие люди не завтракают, чтобы похудеть, однако тем самым только провоцируют набор лишнего веса: доказано, что голодание вынуждает определенные участки мозга выбирать высококалорийную пищу, а тело – экономить энергию, замедляя метаболизм. Организм устроен так, что обязательно компенсирует голодное утро во второй половине дня, потребовав чего-нибудь вкусненького. Плохое самочувствие и настроение. Головная боль и ощущение легкой тошноты из-за пониженного содержания сахара в крови, а также плохое настроение, слабость и раздражительность из-за нехватки энергии – постоянные спутники тех, кто систематически не завтракает по утрам. И напротив – здоровый завтрак, как утренняя зарядка, снимает усталость и сонливость, помогая сохранять спокойствие и позитивное настроение в течение всего дня.

Головная боль и ощущение легкой тошноты из-за пониженного содержания сахара в крови, а также плохое настроение, слабость и раздражительность из-за нехватки энергии – постоянные спутники тех, кто систематически не завтракает по утрам. И напротив – здоровый завтрак, как утренняя зарядка, снимает усталость и сонливость, помогая сохранять спокойствие и позитивное настроение в течение всего дня. Снижение работоспособности. Питание по утрам – это энергия для работы мозга, без которой работоспособность и концентрация внимания будут стремиться к нулю. Пропустив утренний прием пищи, вы будете хуже запоминать информацию, а после полезного завтрака – наоборот — для новых свершений откроется "второе дыхание".

Повышение метаболизма, стабилизация веса, улучшение настроения – разве это не достаточные аргументы, чтобы завтрак вошел в привычку? А сделать его полезным, питательным, вкусным и разнообразным поможет продукция от компании "Квантсервер". Среди ее богатого ассортимента каждый найдет то, что ему по душе: готовые сухие завтраки подойдут для тех, кто даже в условиях дефицита времени хочет питаться правильно, крупы оценят приверженцы традиционных каш по утрам, а пряники, сушки и баранки — лакомство, которое станет идеальным составляющим утреннего чаепития.

Тающие во рту кукурузные палочки "Никитка" , которые давно полюбились не только детям, но и их родителям, — отличное начало дня. Это не только вкусное, но и полезное лакомство: они изготавливаются из натурального сырья и содержат много витаминов, минералов и микроэлементов.

, которые давно полюбились не только детям, но и их родителям, — отличное начало дня. Это не только вкусное, но и полезное лакомство: они изготавливаются из натурального сырья и содержат много витаминов, минералов и микроэлементов. Кукурузные хлопья "Никитка" , дающие заряд энергии и хорошего настроения на целый день, подойдут в качестве утренней трапезы любителям здорового питания. На их приготовление совсем не нужно тратить времени: достаточно смешать хлопья с молоком, ягодами и кусочками фруктов – и сбалансированный завтрак готов.

, дающие заряд энергии и хорошего настроения на целый день, подойдут в качестве утренней трапезы любителям здорового питания. На их приготовление совсем не нужно тратить времени: достаточно смешать хлопья с молоком, ягодами и кусочками фруктов – и сбалансированный завтрак готов. Кукурузные подушечки "Никитка" являются замечательным вариантом для завтрака. Уникальная технология производства позволяет сделать начинку – молочную либо шоколадную — нежной и легкой, а хрустящую оболочку — тающей во рту. Добавьте к кукурузным подушечкам молока – и вкусный завтрак готов.

являются замечательным вариантом для завтрака. Уникальная технология производства позволяет сделать начинку – молочную либо шоколадную — нежной и легкой, а хрустящую оболочку — тающей во рту. Добавьте к кукурузным подушечкам молока – и вкусный завтрак готов. Хрустящие "Слайсы" и "Хлебцы", изготовленные методом экструзии из отборных зерен, понравятся любителям бутербродов на завтрак, а также сторонникам диетического питания: являясь экологически чистым продуктом, они помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, вывести из организма токсины и тем самым способствуют снижению веса. Доказано, что именно экструдированные продукты сохраняют все полезные свойства цельного зерна, витамины и минералы.

Крупы под торговой маркой "ЭКО крупа" - это сочетание высококачественного сырья с собственных полей Алтая с современными технологиями производства, которые позволяют сохранить витаминный и аминокислотный комплекс, заложенный природой в зерне. Многоступенчатая очистка, "щадящая" технология производства на импортном оборудовании, лабораторный контроль на всех стадиях производства позволили крупам завоевать народное признание. Ароматные каши из "ЭКО крупы" станут неотъемлемой частью вашего сбалансированного рациона.

- это сочетание высококачественного сырья с собственных полей Алтая с современными технологиями производства, которые позволяют сохранить витаминный и аминокислотный комплекс, заложенный природой в зерне. Многоступенчатая очистка, "щадящая" технология производства на импортном оборудовании, лабораторный контроль на всех стадиях производства позволили крупам завоевать народное признание. Ароматные каши из "ЭКО крупы" станут неотъемлемой частью вашего сбалансированного рациона. Пряники, сушки и баранки торговых марок "Никитка" и "Никитич" превратят ваше утреннее чаепитие в маленький праздник. Сдобные, ванильные, сырные и традиционные сушки, пряники — шоколадные, с начинкой из клубничного джема и из вареной сгущенки, румяные баранки – против такого дополнения к завтраку сложно устоять. Особенность пряников "Никитка" — в использовании "заварной" технологии в их производстве: именно поэтому они обладают приятным вкусом и ароматом, дольше сохраняют свежесть и не черствеют, при этом в их производстве не используются консерванты и ароматизаторы.

Миссия компании "Квантвервер" — обеспечить покупателей, стремящихся к здоровому образу жизни, высококачественными продуктами питания, изготовленными из отборного натурального сырья по современным технологиям производства. В результате многоступенчатого контроля качества производимые предприятием продукты соответствуют всем санитарным нормам, что подтверждено многочисленными наградами международных и региональных выставок, ярмарок и конкурсов.

ООО "Квантсервер"

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