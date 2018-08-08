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Жители Алтайского края особо не надеются на рост зарплат в 2018 году

, ИА "Амител"
Самые оптимистичные настроения у крымчан

Фото: workdispute.ru

Зарплаты россиян в ближайшие месяцы будут расти. Лидерами по росту благополучия на ближайший год станут Крым и Севастополь, Самарская и Ленинградская области, Краснодарский край, а также Новосибирская область.

Финансовый университет при Правительстве РФ провел очередной замер потребительских настроений населения и обновил на этой основе экономические прогнозы на ближайший год. Согласно оценкам, рост зарплат в России в ближайшие месяцы составит 4-6% в реальном исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рейтинг российских регионов с точки зрения перспектив роста реальных зарплат в течение ближайшего года возглавляют: Республика Крым, Севастополь, Самарская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Калужская область, Приморский край и Новосибирская область.

Все регионы были ранжированы экспертами по десятибалльной шкале. Так, лидеры — Крым и Севастополь набрали 8,4 и 8 баллов соответственно. Расположившаяся на третьем месте Самарская область набрала 7,1 балла, замкнувшая топ-10 Новосибирская область — 6 баллов.

Между тем Алтайский край расположился во второй части рейтинга, набрав 4,8 балла. Такие же показатели, к слову, у Владимирской, Челябинской и Тверской областей, а также у Красноярского края.

Трио аутсайдеров по зарплатным ожиданиям — Москва (3,8), Пермский край (3,5) и Нижегородская область (2,7). Добавим, что экспертами рассматривались только те регионы, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек.

По мнению экспертов, потребительская активность в России остается на высоком уровне практически по всей линейке товаров и услуг для населения. Растет доля россиян, готовых в ближайшие месяцы приобрести различную бытовую технику или новый легковой автомобиль, повышается спрос на более качественное и дорогое продовольствие.

"Мы видим все больше людей, готовых открыть новый бизнес, увеличивается предпринимательская активность владельцев уже существующих малых и средних предприятий. Весьма заметно (более чем на 50% по сравнению с прошлым годом) вырос интерес граждан к недвижимости как по месту проживания, так и с прицелом на переезд в другие города России. Соответственно, повышается спрос и на ипотечные кредиты. Вообще спрос на кредиты растет намного быстрее, чем интерес населения к депозитам. Увеличивается интерес к инвестированию в ценные бумаги и ПИФы, а также спрос на иностранную валюту. Растет спрос на внутренний и внешний туризм, платную медицину и образовательные услуги", — говорится в обзоре Финуниверситета при Правительстве РФ.

По оценкам, рост реальных зарплат в России продолжится как минимум до конца 2018 года, а скорее всего, и на протяжении первой половины 2019 года. Инфляция в России сохранится на уровне менее 4% во второй половине 2018 и, скорее всего, на протяжении всего 2019 года. Цены на нефть продолжат расти или, по крайней мере, останутся вполне стабильными. В связи с этим специалисты не видят оснований для серьезного ослабления рубля в ближайшие месяцы. Российская экономика продолжит ускоряться, однако прирост ВВП в ближайшие год-два останется незначительным – в пределах 1,5-3%..

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

8.08.2018 11:27
- гость -

Заранее скажу всем кто скажет "хватит кормить Крым". Я был в этом самом Крыму год. За работу в одном из ведомств мне платили диво-дивное 12 тыс. р.! Сам видел там газетах объявления о наборе рабочих на строительство легендарного Крымского моста. Желающим потаскать камни и железяки платят от 18 до 30 тыр. Большая часть дорог у ужасном состоянии. Так что завидовать им не стоит. Единственное что там есть хорошего - это море и люди. Хорошие настоящие русские люди.

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