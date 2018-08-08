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Врача-педиатра в Красногорском районе Алтайского края обвиняют в причинении смерти по неосторожности девочке-младенцу.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 47-летней женщине, работающей в Красногорской центральной районной больнице, инкриминируют часть 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Согласно версии следствия, в апреле 2016 года местная жительница привезла на прием к врачу свою дочь, которой на момент осмотра исполнился один месяц.
"Несмотря на то, что в этом возрасте ребенку для своевременного выявления заболеваний необходимы различные лабораторные и инструментальные исследования, врачом данные назначения проведены не были. В результате чего через несколько недель после осмотра ребенок скончался от сердечной недостаточности на фоне врожденного порока сердца", — отмечают в СКР.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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