Фото: tehnot.com
Пользователи Всемирной паутины пожаловались накануне вечером на проблемы в работе Google, передает ТАСС.
Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой произошел в 20:37 по московскому времени.
53% пожаловавшихся на проблемы заявили о том, что они не могут зайти в свою учетную запись.
Еще 46% указали на сбой в работе самой поисковой системы Google.
Особенно ощутимо проблемы в работе затронули пользователей в США, Японии и ряде европейских стран.
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