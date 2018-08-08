Кондолиза Райс, находясь на посту госсекретаря США, в 2008 году признавала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время грузино-южноосетинского конфликта "сорвался с поводка" Вашингтона.
Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, следует из интервью "Коммерсанту". В 2008 году Иванов занимал должность вице-премьера РФ, курировавшего оборонно-промышленный комплекс.
"Успокаивали нас, что Саакашвили никогда не решится на военную авантюру. Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, всё время мне говорила в приватных беседах: "Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет", — рассказал собеседник.
Спецпред главы государства отметил, что российские власти сделали всё возможное, чтобы не допустить военных действий, однако "не Москва являлась источником этого конфликта".
"Это была очередная авантюра Саакашвили. Более того, последующее развитие событий, включая признание независимости Абхазии и Южной Осетии, и реакция на это Запада показали, что в глубине души все западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации, почему это произошло", — поделился он.
Иванов уверен, что на Западе отказались от агрессивного тона, так как "их креатура" — Саакашвили — "нарушил все обещания, перешел красную черту и, извините, сорвался с поводка". Впоследствии Райс уверяла политика, что "американцы ни при чем, они не стоят за этой атакой", а войну развязал Саакашвили.
Также Иванов рассказал, что Россия не собиралась брать Тбилиси, так как политического и военного смысла в этом не было. Целью являлось нанесение ударов по грузинским силам, "чтобы в обозримом будущем они не могли повторить ту же самую авантюру".
В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.
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