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Проект закона о государственном регулировании цен на бензин и дизельное топливо внесли в Государственную думу депутаты от фракции КПРФ, передает "РИА Новости".
Согласно инициативам, изложенным в документе, с начала следующего года правительству предлагается установить предельную цену на горючее.
Авторы законопроекта уверены, что данная мера даст возможность защитить потребителей от резких колебаний цен и увеличения расходов на ГСМ.
Напомним, что в этом году очень резкий скачок цен на бензин и солярку в нашей стране произошел весной. В полной мере эта негативная тенденция затронула и Алтайский край, что вызвало негодование автомобилистов.
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