Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Молодые деревья высадят в Барнауле вместо тех, что были повалены мощным ураганом, обрушившимся на краевую столицу 23 июня, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на городскую администрацию.
Напомним, что в первую очередь от разгулявшейся стихии пострадал Центральный район краевой столицы. Очень серьезный ущерб был нанесен дендрарию, который после бури закрыли на год.
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Режим ЧС, введенный после урагана, отменили в Центральном районе совсем недавно.
Властями, коммунальщиками и местными жителями была проделана большая работа по сносу и утилизации аварийных деревьев. Всего в городе повалило около полутора тысяч деревьев, часть из них пошла на заготовку дров населением.
Вместо уничтоженных стихией деревьев планируется высадить новые — березы, ольху, рябину и другие породы.
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