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Адвокат "алтайской шпионки" Бутиной согласился закрыть доступ к документам

, ИА "Амител"
Ранее на этом настаивала сторона обвинения, которая готова предоставить 12 терабайт данных

Фото: vk.com

Защита россиянки Марии Бутиной согласилась с требованием стороны обвинения в США о закрытии доступа к документам по ее делу, которые были и будут представлены властями.

"Мы согласились на ордер об ограниченном доступе. Он будет представлен через день-другой и подписан судьей. Он распространяется на документы, предоставленные нам властями", — рассказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

Документы можно будет увидеть, если они будут представлены во время судебных слушаний, цитирует юриста "РИА Новости". Прокуратура ранее требовала закрыть доступ к большей части документов, чтобы обеспечить защиту расследования. Обвинение намерено представить 12 терабайт данных.

Марию Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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