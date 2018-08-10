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5 правил школьного гардероба: как "выгодно" одеть ребенка к школе

, ИА "Амител"
Очень важно прививать вкус и ощущение прекрасного с детства, однако не все понимают, что начинается все как раз с гардероба

С сентября по май, собственно большую часть года, каждое утро ребенок одевается в школу. Если подумать, то это некая многолетняя репетиция перед взрослой жизнью и умением одеваться соответственно обстоятельствам.

Многим кажется, что внешность не главное, что гораздо важнее воспитание и образование ребенка. Да, действительно, без образования никуда, но личность должна формироваться гармонично. Никому не хочется, чтобы ребенок переживал нападки со стороны сверстников из-за плохо сидящей одежды или нелепой обуви. А самое страшное, что именно отсюда начинаются потом их проблемы и в личной жизни, и в карьере. Встречают, как ни крути, по одежке.

Предлагаем следующие правила выбора школьной одежды:

Правило 1. Детская одежда (школьная форма) должна быть удобной и по размеру. С этим не поспорить. Ребенок должен чувствовать себя в ней комфортно. Не должно быть неловкости или стыда за свой костюм или платье.

Правило 2. Одежда должна быть преимущественно из натуральных материалов. Что касается блузок и рубашек, лучше всего полностью из хлопка или вискозы. В ткани для детских костюмов и школьной формы должно быть натуральных материалов не менее 55 %. Лучше, если это будет качественная довольно тонкая шерсть.

Правило 3. Покупайте одежду, учитывая мнение ребенка. Уважайте его предпочтения, ведь маленький человек уже тяготеет к какому-то стилю. Объясняйте с детства, почему в том или ином случае вы советуете надеть различную одежду.

Правило 4. Мальчикам – брюки, девочкам – юбки и платья. Подберите стильные брюки актуального кроя, сорочку и кардиган сыну, а дочери – прекрасно сидящее платье или юбку в сочетании с молодежного кроя жакетом. Джинсы лучше оставить для отдыха.

Правило 5. Старайтесь брать во внимание и общие тренды моды, чтобы использовать их в аксессуарах школьного образа ваших детей. Пусть обувь, сумки, галстуки/бабочки, заколки для волос отвечают современным модным тенденциям. Тогда ваши дети точно будут чувствовать себя стильными, успешными и популярными.

А чтобы на отлично справиться с задачей сбора ребенка в школу, достаточно, руководствуясь вышеизложенными правилами, посетить торгово-развлекательный центр "Пионер". Ведь в ТРЦ "Пионер" начался "Школьный Бум" *.

На школьной ярмарке в "Детском мире" можно найти все: от карандашей с тетрадками до верхней одежды. Здесь же рядом, на третьем этаже, отделы "Саша", "Республика KIDS", "Мадагаскар" и "Стрекоза" представили широкий выбор школьной формы, обуви, рюкзаков и аксессуаров.

Магазины "Классик" и Familia также подготовились к встрече с учебным годом. Здесь собрана одежда и обувь для современных школьников.

На втором этаже торгового центра юных модников тоже ждет много интересного. Здесь большой выбор качественной и стильной школьной одежды в любимых брендовых отделах "ПЕПЛОС", H&M, INCITI и SELA.

А в отделах Hand Mad и "Читай Город" вы найдете товары для творчества и канцелярию в большом ассортименте

         Выгоды от покупок в торговом центре "Пионер" очевидны:

  • Все товары в одном месте
  • Приятные цены и скидки до 85%
  • Любимые и "родные" бренды

Независимо от того, строгий дресс-код в вашей школе или просто требуется опрятность, важно, чтобы ребенок был одет хорошо и стильно. Ведь тогда и отношение к нему будет соответствующее, и впечатление он будет производить нужное.

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул,
Ленина проспект, 102в
Сайт 
ВК
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* — Акция "Школьный Бум" продлится до 31 августа, 2018 года

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