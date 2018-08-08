Фото: 22.мвд.рф
Житель Алтайского края угнал трактор ради того, чтобы съездить на свидание к своей подруге.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено накануне ночью в селе Родино, когда мужчина 1985 года рождения, отметив получение зарплаты, неправомерно завладел трактором МТЗ, на котором же он и работает.
Задержали мужчину в селе Усть-Кормиха Волчихинского района. Во время общения с полицейскими он рассказал, что на тракторе он решил съездить к своей подруге, а потом хотел вернуться обратно.
По данному факту возбуждено уголовное дело об угоне. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Комментарии