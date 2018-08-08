Власти Белоруссии предприняли очередные меры по регулированию игорного бизнеса в стране. Онлайн-казино решено легализовать, а возрастной ценз для посещающих игорные заведения увеличить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, легализующий игорную деятельность в интернете, сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства. В частности, документом установлены особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определены требования и условия.
Организатору онлайн-казино необходимо будет не только получить лицензию, но и иметь гарантийный депозит на специальном счете, который будет использоваться для выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора онлайн-казино.
Параллельно владельцу онлайн-казино необходимо будет предоставить налоговым органам удаленный доступ к виртуальному игорному заведению и подключить его к специальной компьютерной кассовой системе, с помощью которой можно будет контролировать обороты ресурса, а также проводить идентификацию его посетителей.
Одновременно возрастной порог для посетителей казино, в том числе виртуальных, повышен с 18 лет до 21 года. Также документ запрещает посетителям игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а организаторов азартных игр обязывает устанавливать в своих заведениях системы видеонаблюдения для фиксации всех посетителей.
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Указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента сети Интернет.
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