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Пострадавших в горах Алтая туристов срочно эвакуировали вертолетом

, ИА "Амител"
ЧП произошло при спуске с вершины Актру

Фото: gztslovo.ru

Спасатели в Горном Алтае на вертолете эвакуировали туристов, которые получили травмы при спуске с вершины Актру, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Информация о ЧП поступила в ночь на 7 августа. "При спуске с вершины Актру (это одна из вершин Северо-Чуйского хребта) произошел срыв двойки туристов, в результате чего оба получили травмы, самостоятельно передвигаться не могут. Один из мужчин из Новосибирска, другой из Новокузнецка", — уточняют в экстренном ведомстве.

На место происшествия выдвинулась группа спасателей "Алтайского поисково-спасательного отряда" в составе трех человек, которые подготовили пострадавших к посадке на вертолет МЧС.

В Горно-Алтайске на его борт поднялись еще четверо спасателей, в том числе медик.

Погода и ландшафт позволили подлететь вертолету близко к месту происшествия и быстро забрать пострадавших.

"Затем спасатели направились на помощь еще одному туристу из Ижевска, который на высоте 3600 метров над уровнем моря получил травму ноги при восхождении на гору Белуха в Усть-Коксинском районе. Он был в составе группы из 10 человек, и ему на месте оказали первую помощь участники группы. Эвакуация также прошла успешно", — добавляют в спасательном ведомстве.

Вечером всех пострадавших доставили в Горно-Алтайск в республиканскую больницу.

К слову, все пострадавшие были застрахованы на случай применения авиационной эвакуации и все расходы, то есть около 2 миллионов рублей, будут возмещены государству.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.08.2018 13:53
- гость -

а вот заставить каждого такого экстремала оплачивать перед подъемом авансом работу спасателей, вертолета, пилота, медиков.. тогда и меньше будет желающих лазить - пропадать - и искаться за счет других налогоплательщиков

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