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Что стоит за закрытием Дворца спорта и где будут играть хоккеисты "Алтая"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В управлении спорта обещают, что закрытие никак не отразится на занятиях по хоккею

Фото: правительство Алтайского края

Эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа. Новость стала неожиданностью для родителей хоккеистов, которые занимаются в школе "Алтай", самого руководства клуба и владельцев. Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова". Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности. Все понимали, что устранить все нарушения на очень большую сумму собственнику не удастся. Речь идет о миллионах рублей, которых у Крайсовпрофа нет. Сейчас собственники планируют растопить лед, чтобы избежать убытков.

По сведениям Amic.ru, основной претензией работников МЧС, которые осуществляли проверку спортивного объекта в центре Барнаула, стали деревянные перекрытия и подвесной потолок "Армстронг", который мог легко воспламениться. Дворец зрелищ и спорта не ремонтировался много лет. За это время требования пожарной безопасности ужесточились. При этом еще в июле, понимая, что собственник не сможет устранить нарушения, чиновники правительства Алтайского края, ответственные за спорт, договорились с собственниками "Карандин-Арены" об аренде льда для занятий детей из спортивной школы "Алтай" и тренировок основной взрослой команды. В прошлом году, когда владельцы Дворца спорта подняли аренду, команда "Алтай" как раз весь август тренировалась на льду "Карандин-Арены".

Как сообщила Amic.ru врио начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева, угроза закрытия над Дворцом зрелищ и спорта нависла в начале лета. Сразу был проработан вопрос альтернативного размещения СДЮШОР "Алтай", которая будет базироваться на "Карандин-Арене", инфраструктуру которой усовершенствуют специально для СДЮШОР "Алтай". В зимний период юные хоккеисты будут дополнительно использовать для тренировок и другие ледовые площадки. При этом в управлении понимают, что новое место для тренировок расположено в районе Солнечной Поляны. Это создает трудности для родителей, которые будут вынуждены добираться туда часами.

По сообщениям родителей, им уже дали новое расписание тренировок. Все они будут проходить утром и днем. Вечером же на льду, который и так будет загружен круглосуточно, будут заниматься ребята из школы "Динамо". В мае 2017 года, когда лед во Дворце спорта растопили, воспитанники 2007 года катались с 22.30 до 23.30. При этом такие поздние тренировки нельзя проводить для детей младшего возраста. Дети приезжали домой после занятий на льду глубокой ночью. Кроме того, родители неоднократно жаловались на качество вентиляции в "Карандин-Арене". Некоторых детей тошнило после занятий из-за отсутствия воздуха.

"Понимаем, что перемещение туда из центра города проблематично для многих родителей, но пока у нас выбора нет. Надеемся, что Дворец спорта в короткий срок вопросы с пожарной безопасностью решит и дети снова вернутся на свою привычную базу", — сообщила Елена Лебедева.

Сложнее дело обстоит с профессиональной командой "Алтай", которая осенью начнет свой сезон в Высшей хоккейной лиге. Скорее всего, клуб также будет базироваться и играть там же, где "Динамо". При этом техническая возможность арены не позволяет там проводить матчи ВХЛ. Сейчас руководство алтайского спорта пытается получить от Федерации хоккея России разрешение на допуск дворца к первенству. Подобный прецедент уже был в Ростове, когда местный клуб тоже был вынужден сменить место дислокации. По информации директора хоккейного клуба "Алтай" Дмитрия Чекалина, наша профессиональная команда продолжает работать в штатном режиме. Amic.ru будет следить за развитием ситуации.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

8.08.2018 13:30
- гость -

"За это время требования пожарной безопасности ужесточились, поэтому потолок мог легко воспламениться." Без комментариев..

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8.08.2018 13:51
Дмитрий

Как бабло собирать за различные аренды это они на протяжении многих лет могут делать, а вот вкладывать и ремонтировать здание это за кто-то должен что ли делать? Отбирать надо такие строения у нерадивых хозяев, которые организовать работу не могут вот и все. Был в этом дворце спорта не детских соревнованиях зимой, вообще печальное зрелище внутри, начиная от туалетов и заканчивая этим убогим потолком армстронг в дырах

0  0
8.08.2018 13:54
гость

Вопрос большой к руководству региона и в частности Лебедевой, зачем строить в Рубцовске ледовую арену, если в Барнауле нет ни одного нормального крутого катка, отвечающего требованиям ВХЛ?

0  0
8.08.2018 14:10
- гость -

Что стоит за этим? Тупо хоккей убирают с Алтайского края.

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