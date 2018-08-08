Фото: правительство Алтайского края
Эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа. Новость стала неожиданностью для родителей хоккеистов, которые занимаются в школе "Алтай", самого руководства клуба и владельцев. Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова". Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности. Все понимали, что устранить все нарушения на очень большую сумму собственнику не удастся. Речь идет о миллионах рублей, которых у Крайсовпрофа нет. Сейчас собственники планируют растопить лед, чтобы избежать убытков.
По сведениям Amic.ru, основной претензией работников МЧС, которые осуществляли проверку спортивного объекта в центре Барнаула, стали деревянные перекрытия и подвесной потолок "Армстронг", который мог легко воспламениться. Дворец зрелищ и спорта не ремонтировался много лет. За это время требования пожарной безопасности ужесточились. При этом еще в июле, понимая, что собственник не сможет устранить нарушения, чиновники правительства Алтайского края, ответственные за спорт, договорились с собственниками "Карандин-Арены" об аренде льда для занятий детей из спортивной школы "Алтай" и тренировок основной взрослой команды. В прошлом году, когда владельцы Дворца спорта подняли аренду, команда "Алтай" как раз весь август тренировалась на льду "Карандин-Арены".
Как сообщила Amic.ru врио начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева, угроза закрытия над Дворцом зрелищ и спорта нависла в начале лета. Сразу был проработан вопрос альтернативного размещения СДЮШОР "Алтай", которая будет базироваться на "Карандин-Арене", инфраструктуру которой усовершенствуют специально для СДЮШОР "Алтай". В зимний период юные хоккеисты будут дополнительно использовать для тренировок и другие ледовые площадки. При этом в управлении понимают, что новое место для тренировок расположено в районе Солнечной Поляны. Это создает трудности для родителей, которые будут вынуждены добираться туда часами.
По сообщениям родителей, им уже дали новое расписание тренировок. Все они будут проходить утром и днем. Вечером же на льду, который и так будет загружен круглосуточно, будут заниматься ребята из школы "Динамо". В мае 2017 года, когда лед во Дворце спорта растопили, воспитанники 2007 года катались с 22.30 до 23.30. При этом такие поздние тренировки нельзя проводить для детей младшего возраста. Дети приезжали домой после занятий на льду глубокой ночью. Кроме того, родители неоднократно жаловались на качество вентиляции в "Карандин-Арене". Некоторых детей тошнило после занятий из-за отсутствия воздуха.
"Понимаем, что перемещение туда из центра города проблематично для многих родителей, но пока у нас выбора нет. Надеемся, что Дворец спорта в короткий срок вопросы с пожарной безопасностью решит и дети снова вернутся на свою привычную базу", — сообщила Елена Лебедева.
Сложнее дело обстоит с профессиональной командой "Алтай", которая осенью начнет свой сезон в Высшей хоккейной лиге. Скорее всего, клуб также будет базироваться и играть там же, где "Динамо". При этом техническая возможность арены не позволяет там проводить матчи ВХЛ. Сейчас руководство алтайского спорта пытается получить от Федерации хоккея России разрешение на допуск дворца к первенству. Подобный прецедент уже был в Ростове, когда местный клуб тоже был вынужден сменить место дислокации. По информации директора хоккейного клуба "Алтай" Дмитрия Чекалина, наша профессиональная команда продолжает работать в штатном режиме. Amic.ru будет следить за развитием ситуации.
Комментарии
"За это время требования пожарной безопасности ужесточились, поэтому потолок мог легко воспламениться." Без комментариев..
Как бабло собирать за различные аренды это они на протяжении многих лет могут делать, а вот вкладывать и ремонтировать здание это за кто-то должен что ли делать? Отбирать надо такие строения у нерадивых хозяев, которые организовать работу не могут вот и все. Был в этом дворце спорта не детских соревнованиях зимой, вообще печальное зрелище внутри, начиная от туалетов и заканчивая этим убогим потолком армстронг в дырах
Вопрос большой к руководству региона и в частности Лебедевой, зачем строить в Рубцовске ледовую арену, если в Барнауле нет ни одного нормального крутого катка, отвечающего требованиям ВХЛ?
Что стоит за этим? Тупо хоккей убирают с Алтайского края.