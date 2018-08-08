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Пенсионер из Барнаула пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом в Турочакском районе Горного Алтая, сообщили в МВД по республике.
ДТП произошло 7 августа в 14:20 на 141-м километре автодороги "Бийск – Турочак – Артыбаш".
"42-летний житель Солтонского района Алтайского края, управляя автомобилем КамАЗ-5320, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, и допустил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 67-летнего жителя города Барнаула", — уточняют обстоятельства аварии в полиции.
В результате водитель легковушки был доставлен в районную больницу, не госпитализирован. Оба водителя были трезвы.
По факту аварии проводится административное расследование.
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