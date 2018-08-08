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Путин предложил Трампу договориться о контроле за вооружениями — СМИ

, ИА "Амител"
Ключевые пункты — ограничение ядерного потенциала и отказ от размещения оружия в космосе

Фото: sb.by

Президент РФ Владимир Путин в июле на встрече в Хельсинки сделал лидеру США Дональду Трампу ряд предложений по контролю за вооружениями, включая проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе.

Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на издание Politico, такие предложения содержатся в ранее не публиковавшейся странице документа под названием "Диалог по вопросу контроля вооружений". Человек, представивший Politico фрагмент документа, якобы получил его от российских чиновников, которые описали как "то, что Путин передал Трампу в Хельсинки".

Среди предложений значится, утверждает издание, продление на пять лет действия договора СНВ-III, который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и срок действия которого истекает в 2021 году. Тогда стороны договорились ограничить количество ядерных боеголовок наземного базирования, на подводных лодках и бомбардировщиках 1,5 тысячами снарядов. Politico упоминает и предложение Москвы "подтвердить приверженность" Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В документе также говорится о перспективе нового договора о космосе, который запрещал бы обеим странам "выводить оружие на орбиту Земли", пишет Politico. Список содержит предложения по сотрудничеству во время военных учений в Европе и рекомендации по началу диалога в формате 2+2 между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами.

Издание отметило, что администрация Трампа отказалась комментировать эти предложения, заявив, что президент вообще не получал подобных документов.

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Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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