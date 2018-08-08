Фото: yandex.ru/maps
Здание торгового центра "Геомаркет", расположенного на проспекте Ленина в Барнауле, в ближайшее время может быть выставлено на продажу, сообщил порталу Amic.ru источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника нашего издания, причина таких планов проста — неокупаемость здания. Цена, по которой планируется реализовать здание, пока не называется.
Напомним, что ТЦ "Геомаркет" расположен в здании №154 а К1 по проспекту Ленина в Октябрьском районе краевой столицы. Согласно данным из открытых источников, общая площадь торгово-офисного комплекса превышает 8 тысяч квадратных метров.
По информации 2gis, в этом строении базируется порядка 40 организаций, включая сам торговый центр, детский клуб, мебельные салоны, офисы.
Отметим и то, что в данный момент в Барнауле на продажу выставлены такие известные торговые центры, как "Норд-Вест" и "Пассаж". Первый из них реализуют за 500 миллионов рублей, второй — за 400 миллионов рублей.
Комментарии
Может быть, на его месте завод построить?
А на месте Норд-Веста, как и было в первоначальном проекте, ресторан на 1000 мест? Ну ладно, не ресторан, пивнушку... на 1500 стоячих мест?